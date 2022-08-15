Українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС - "Енергоатом"

Верховна Рада України ухвалила Постанову № 7667 про звернення до ООН, ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав – членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатома".

Українські парламентарі також закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до її складу. А також проти фізичних осіб Росії, які є керівниками "Росатома" та відповідають за реалізацію політики країни-агресорки щодо України.

"Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав російської федерації як члена МАГАТЕ, а також позбавлення росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва", – пише "Енергоатом".

Нагадаємо, Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС.

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