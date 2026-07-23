Українські Patriot: Зеленський назвав компанію, яка допомагатиме виробляти перехоплювачі балістики

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового етапу співпраці з американською оборонною компанією Raytheon, яка допомагатиме Україні налагодити спільне виробництво перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

За словами президента, він провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною. Зеленський наголосив, що компанія є одним із ключових партнерів України у сфері оборони.

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«Raytheon — дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак», — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що сторони домовилися про поглиблення співпраці, зокрема щодо спільного виробництва в Україні одних із найважливіших засобів ППО — перехоплювачів для комплексів Patriot.

«Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО — перехоплювачі для „петріотів“. Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», — підкреслив глава держави.

Також під час зустрічі обговорювалися інші напрями співпраці, пов’язані з ненаступальним військовим обладнанням.

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За словами Зеленського, урядові команди України та представники приватного сектору продовжать роботу над реалізацією домовленостей.

«Наші команди — на урядовому рівні і з боку приватного сектору — будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України», — додав президент.

Raytheon є американським оборонним гігантом і входить до числа найбільших у світі виробників ракетної зброї, аерокосмічної техніки та систем протиповітряної оборони. Компанія є одним із головних виробників озброєння для комплексів Patriot, які використовуються для захисту українського неба від російських ракетних та повітряних атак.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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