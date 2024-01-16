Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати від ООН: яка категорія і про які суми йдеться

Ініціатива від ООН охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.

Мінсоцполітики продовжать цьогоріч виплачувати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Сума доплати залежить від розміру пенсії.

Про це повідомляє портал "На пенсії".

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Зазначається, що ця ініціатива охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.

2023 року виплати від ООН отримували такі категорії пенсіонерів:

що мешкають на територіях бойових дій або прифронтових територіях;

пенсія яких не перевищує 3250 гривень, але спочатку ця сума становила 3000 гривень;

такі особи раніше не отримували жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Так, якщо пенсіонер отримує 2400, то йому доплачують 850 гривень, якщо пенсія становить 3000 гривень, то сума доплати від ООН – 250 гривень. Виплата нараховується автоматично разом з пенсією. Не потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли і наскільки зростуть пенсії українців 2024 року.

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