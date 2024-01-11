"Українські пенсіонери помруть": Зеленський про необхідність західного фінансування

За словами Зеленського, українська влада не може не давати людям похилого віку пенсії, а на це потрібні гроші.

Українська влада не може самостійно в повному обсязі забезпечити пенісонерам необхідні виплати. У разі відсутності пенсій люди похилого віку "просто помруть".

Про це під час візиту до Латвії заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про західне фінансування.

"Ми багато чого виготовляємо і багато чого отримуємо, як допомогу. Коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну на жалість... Ми не можемо їм не дати це, це просто неможливо, бо помруть старі люди. У нас понад 11 мільйонів пенсіонерів. Це не жарти. Чи багато таких країн в Європі. Пенсіонерів ніхто не підтримує, крім держави", – сказав глава держави.

Раніше президент Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить.

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