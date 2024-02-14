Українські перевізники планують страйк на кордоні у відповідь на дії польських фермерів

Акція протесту має відбутися 15 лютого.
На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" 15 лютого українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Початок акції заплановано на 9:00.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на заяву керівника громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталія Коценка.
З його слів учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
Проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.
"Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - прокоментував Коценко.
Він зазначив, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.
Нагадаємо, польські фермери планують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.
Напередодні поляки розпочали акцію протесту неподалік від ПП "Корчова – Краківець".
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