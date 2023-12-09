Українські підлітки дивляться російський кримінальний серіал: психологиня вказала на небезпеку

Новий російський серіал "Слово пацана", що пропагує бандитизм і дитячу жорстокість, продовжує набирати популярності серед українських підлітків, що дуже обурює більшість населення.

Чому цей серіал так "зайшов" юним українцям, пояснила психологиня Юлія Святенко в ефірі "Київ 24".

"Дуже часто те, що люди бачать по телевізору, для них це є певний приклад. Наслідування якоїсь зірковості, якоїсь субкультури. Ми бачимо, що коли виходить певний фільм, то ті ж самі діти маленькі наслідують цих героїв і ті ж самі підлітки", – зазначає психологиня.

Вона зауважує, що підлітки схильні в цьому віці проявляти неприйняття оточуючих, певну агресивну поведінку, не приймати те, що говорять їм дорослі, бути самостійними і незалежними.

"Підлітки прагнуть мати певний авторитет... Давайте згадаємо наше дитинство, наш підлітковий вік... в цьому віці в нас хто був авторитетами? Ті, хто проявляв силу, ті, хто міг вести за собою клас. Той, наприклад, учень, який пропонував прогуляти уроки і за ним всі йшли. Лише потім, коли ми почали дорослішати, ми вже розуміємо певні соціальні норми, що є добре, а що є погано.

І тому, коли виходить якісь фільм по телебаченню, то підлітки не включають аналіз, критичне мислення - це добре чи погано... Вони бачать рейтинги, вони бачать цей образ, за яким ідуть оточуючі, і вони хочуть його наслідувати. Тому що цей образ показує певний процес до соціуму і таким чином привертає увагу підлітків. Звісно, що ця поведінка, це наслідування може мати негативні наслідки", – підсумувала Юлія Святенко.

Нагадаємо, Мінкульт випустив заяву щодо недопустимості поширення нового скандального російського серіалу "Слово пацана" серед української молоді.

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