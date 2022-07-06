Українські пілоти атакували два ворожих склади з боєприпасами та два опорних пунктів окупантів

Українські пілоти атакували два ворожих склади з боєприпасами та два опорних пунктів окупантів

Минулої доби українські пілоти навідалися на позиції російських окупантів.

Льотчики ЗСУ знищили два польових склади з боєприпасами та два "опорники" окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські літаки вдарили по скупченню ворога на Херсонщині і були атаковані ракетами "повітря-повітря".

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