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Українські пілоти дали прочуханки окупантам на Херсонщині: знищено ворожий командний пункт, техніку та склади з боєприпасами

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Українські пілоти дали прочуханки окупантам на Херсонщині: знищено ворожий командний пункт, техніку та склади з боєприпасами

Командування Повітряних Сил

В Херсонській області українська авіація минулої доби відбатожила російських окупантів.

В результаті понад 60 російських вояків відправилися до прабатьків, а також окупанти недорахувалися техніки, складів з боєприпасами та командного пункту нацгвардії РФ.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Минулої доби українська авіація завдала 5 ударів по ворогу.

"Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти на Херсонському напрямку. Ракетно-артилерійськими підрозділами наших військ виконано близько 190 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.

Загалом втрати окупантів на минулу добу на Південному напрямку наступні:

  • ліквідовано 66 рашистів,
  • 5 танків,
  • 2 самохідні гаубиці «Гвоздика»,
  • 1 протитанковий ракетний комплекс “Фагот”,
  • 3  одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки.

Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти розмріялися повернути собі раніше втрачене тактичне положення. Вони пішли в контратаку, але отримали від Сил оборони по зубах і з втратами відійшли назад.

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