Українські пілоти на F-16 будуть одними з найкращих у світі, але Росія намагатиметься їх збити — Годжес

Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес поділився своїми думками щодо очікуваного надходження винищувачів F-16 до України та їх потенційного використання у боротьбі проти російських сил.

F-16 — це дуже хороший літак, і немає сумнівів, що українські пілоти будуть настільки ж досвідченими, як і будь-хто у світі, щоб літати на них. Однак ключовим питанням буде те, як саме ВПС України використовуватимуть ці літаки проти російських цілей.

Про це екскомандувач армії США у Європі генерал Бен Годжес сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Звісно, росіяни будуть шукати F-16. Вони з нетерпінням прагнутимуть продемонструвати, що можуть збити F-16, що, звичайно, неминуче відбудеться в якийсь момент. Тому я б уявив, що ВПС України шукатимуть способи зміцнити впевненість щодо використання F-16 проти російської ППО", - сказав Годжес.

Генерал вірить, що Генеральний штаб України використає F-16 найкращим чином, який допоможе Збройним силам України, чи то для збиття російських ракет як частина загальної ППО, чи для використання їх проти логістичних цілей, артилерії або для підтримки наземних операцій.

Водночас Годжес зауважив, що кількість F-16 не буде незліченною, і вони не зможуть літати цілодобово через необхідність обслуговування.

"Я думаю, що ми, ймовірно, побачимо поступове їх використання, по мірі того, як Україна ставатиме впевненою в тому, як найкраще використовувати ці літаки", - додав він.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ пояснили, що не можуть називати точних термінів появи в Україні літаків F-16, тому заява про те, що вони будуть на озброєнні ЗСУ вже "після Пасхи", є лише умовною.

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