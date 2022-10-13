Українські пілоти поцілили у позиції ворожої артилерії та у 6 пунктів управління - Генштаб

Минулої доби авіація ЗСУ добре відпрацювала по ворожих позиціях.

Українські пілоти та сили ППО завершили минулу добу з хорошими результатами: уражено 7 ворожих ЗРК, які обстрілювали населені пункти України та "демілітаризовано" 4 російські гелікоптери.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки та 7 ворожих зенітних ракетних комплексів. Також сили ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони на Донеччині відбили ворожі атаки на 5 ділянках. Через втрати та низький морально-психологічний стан командування ЗС РФ розпорядилося тимчасово припинити наступ.

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