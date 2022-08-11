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Українські пілоти поколошматили окупантів на Південному напрямку: "демілітаризовано" 2 ворожі склади, опорник та ворожу техніку

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Українські пілоти поколошматили окупантів на Південному напрямку: "демілітаризовано" 2 ворожі склади, опорник та ворожу техніку

Командування Повітряних Сил

У Миколаївській та Херсонській областях минулої доби працювала авіація ЗСУ.

Зайдяки її влучній роботі у окупантів стало на два склади з боєприпасами менше, а також російські загарбники недорахувалися живої сили та техніки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Протягом бойового дня завдано 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі", - розповіли в ОК "Південь"

Також минулої доби двічі гелікоптерами було уражено опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими.  

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