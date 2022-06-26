Українські пілоти поколошматили окупантів на Південному напрямку: поцілено ворожі опорники, техніку і живу силу

Українські пілоти поколошматили окупантів на Південному напрямку: поцілено ворожі опорники, техніку і живу силу

Авіація ЗСУ "навідалася в гості" до російських окупантів на Південному напрямку.

Після відвідин українських пілотів росіяни не дорахувалися техніки, складів з боєприпасами та солдатів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"По південному Криворіжжю ворог вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема. У відповідь наша авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються", - повідомляють в ОК.

Зафіксовані втрати противника за добу склали 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку.

Нагадаємо, що в місті Миколаєв пролунали вибухи. За попередньою інформацією запуски російських ракет було здійснено з акваторії Чорного моря.

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