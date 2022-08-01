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Українські пілоти поколошматили окупантів: влучили в ешелон з військовою технікою та відправили на "той" світ пів сотні загарбників

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Українські пілоти поколошматили окупантів: влучили в ешелон з військовою технікою та відправили на "той" світ пів сотні загарбників

Повітряне командування "Центр"

Минулої доби російським окупантам добряче дісталося від українських пілотів.

Льотчики поцілили в ешелон з військовою технікою, боєприпасами й живою силою.

Про це йдеться у добовому зведенні оперативного командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удар по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

На цей час відомо, що втрати окупантів склали:.

  • 52 загарбники відправилися на "той" світ,
  • знищено 4 танки,
  • 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С»,
  • 1 самохідну артуствновку,
  • 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька. 

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