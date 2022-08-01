Українські пілоти поколошматили окупантів: влучили в ешелон з військовою технікою та відправили на "той" світ пів сотні загарбників

Минулої доби російським окупантам добряче дісталося від українських пілотів.
Льотчики поцілили в ешелон з військовою технікою, боєприпасами й живою силою.
Про це йдеться у добовому зведенні оперативного командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удар по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
На цей час відомо, що втрати окупантів склали:.
- 52 загарбники відправилися на "той" світ,
- знищено 4 танки,
- 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С»,
- 1 самохідну артуствновку,
- 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.
Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька.
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