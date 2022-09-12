Українські пілоти розбили опорник окупантів і ЗРК та вгатили по 6 районах зосередження техніки й особового складу

Українська авіація продовжує "кошмарити" російських окупантів.
Минулої доби пілоти ЗСУ відпрацювали в 6 районах, де були зосереджені техніка та особовий склад окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За минулу добу Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводиться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.
"Авіація Сил оборони завдала 8 ударів - уражено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.
Знищено 1 БПЛА типу “Орлан-10”, збито 1 керовану ракету Х-59, 4 керовані ракети морського базування типу “Калібр” та 5 керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються", - зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ розбили підрозділ окупантів. Морпіхи з Севастополя під час боїв втратили 85% особового складу.
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