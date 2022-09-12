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Українські пілоти розбили опорник окупантів і ЗРК та вгатили по 6 районах зосередження техніки й особового складу

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Українські пілоти розбили опорник окупантів і ЗРК та вгатили по 6 районах зосередження техніки й особового складу

Генштаб ЗСУ

Українська авіація продовжує "кошмарити" російських окупантів.

Минулої доби пілоти ЗСУ відпрацювали в 6 районах, де були зосереджені техніка та особовий склад окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводиться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

"Авіація Сил оборони завдала 8 ударів - уражено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу “Орлан-10”, збито 1 керовану ракету Х-59, 4 керовані ракети морського базування типу “Калібр” та 5 керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ розбили підрозділ окупантів. Морпіхи з Севастополя під час боїв втратили 85% особового складу.

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