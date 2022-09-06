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Українські пілоти та артилеристи "покошмарили" окупантів: знищено кілька опорників, 5 позицій РЗК та системи ППО

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Українські пілоти та артилеристи "покошмарили" окупантів: знищено кілька опорників, 5 позицій РЗК та системи ППО

Минулої доби українські пілоти та артилеристи відпрацювали по позиціях окупантів.

Як результат, ті недорахувалися техніки, особового складу та опорних пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія також виконували завдання з контрбатарейної боротьби.

"Внаслідок злагодженої роботи авіації та артилерії уражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Втрати противника уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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