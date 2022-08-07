Українські пілоти та артилеристи так "закошмарили" окупантів, що ті відмовляються йти в бій

Російські окупанти втратили "оптимізм" і здебільшого бояться десь сунутися з наступами та штурмами.
Все через відмінну роботу українських льотчиків та артилеристів.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаївській області військові ЗСУ знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.
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