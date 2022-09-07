Українські пілоти та артилеристи відбатожили окупантів на всіх напрямках: "попсовано" 40 опорників, 7 пунктів управління, склади та переправи

Українські пілоти та артилеристи відпрацювали по позиціях окупантів на всіх напрямках.

В результаті російські загарбники недорахувалися живої сили, кілька мостових та понтонних переправ та складів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також читайте ЗСУ відбили атаки окупантів на 7 ділянках на Донеччині - Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”.

Добряче дісталося російським окупантам минулої доби від українських ракетних військ та артилеристів.

Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів.

Раніше радник Офіс президента Олексій Арестович розповів розповів про успішні дії ЗСУ, яку допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі і Куп'янську на Харківщині.

Читайте також: