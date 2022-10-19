Українські пілоти уразили 8 позицій ЗРК ворога та опорний пункт - Генштаб

Українські пілоти, ракетники та зенітники добре поколошматили окупантів минулої доби.

Підрозділи ЗСУ вдарили по техніці, позиціях та районах розміщення живої сили окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Авіація ЗСУ протягом попередньої доби завдала 24 удари.

"Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25", - повідомили у Генштабі.

Українські ракетники та артилеристи уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти з приватних домогосподарств мирних громадян забирають будматеріали та металеві конструкції і обладнують ними свої позиції для оборони.

Раніше ми писали, що воїни 30-ї механізованої імені князя Острозького стримують просування ворога на Бахмут з півдня. Ділянка фронту навколо міста Бахмут - зараз найскладніша. Росіяни намагаються захопити населений пункт за будь-яку ціну.