Українські пілоти уразили 8 позицій ЗРК ворога та опорний пункт - Генштаб

Українські пілоти, ракетники та зенітники добре поколошматили окупантів минулої доби.
Підрозділи ЗСУ вдарили по техніці, позиціях та районах розміщення живої сили окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Авіація ЗСУ протягом попередньої доби завдала 24 удари.
"Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25", - повідомили у Генштабі.
Українські ракетники та артилеристи уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.
Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти з приватних домогосподарств мирних громадян забирають будматеріали та металеві конструкції і обладнують ними свої позиції для оборони.
Раніше ми писали, що воїни 30-ї механізованої імені князя Острозького стримують просування ворога на Бахмут з півдня. Ділянка фронту навколо міста Бахмут - зараз найскладніша. Росіяни намагаються захопити населений пункт за будь-яку ціну.
Читайте також:
- Скільки росіян підтримують війну проти України: Буданов повідомив, чи вплинула на них мобілізація
- Новомобілізованих із Пензи, Башкортостана та інших регіонів РФ перекинули до Криму, аби відправити на війну
- "Народу пригнали багато, але толку немає": окупант скаржиться дружині на безглуздість мобілізації (перехоплення)