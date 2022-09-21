Українські пілоти вдарили по 19 районах розміщення ворога, а підрозділи ППО знищили літак і 4 БпЛА

Сили оборони минулої доби успішно відбили ворожі атаки на кількох ділянках та знищили російський літак.

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БпЛА противника.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у Генштабі.

У Білому домі заявили, що, за їхніми даними, Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.

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