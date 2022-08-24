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Українські пілоти відбатожили окупантів на півдні: мінус ворожий склад з боєприпасами, техніка та жива сила ворога

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Українські пілоти відбатожили окупантів на півдні: мінус ворожий склад з боєприпасами, техніка та жива сила ворога

Командування Повітряних Сил

На Південному напрямку російські окупанти зазнали обстрілів збоку авіації ЗСУ.

Українські пілоти вдарили по скупченню ворожої техніки та живої сили.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Минулої доби авіація окупанті працювала по позиціях ЗСУ на Південному напрямку. Ворог завдав 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. На щастя, обійшлося без наших втрат.

"Натомість наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю «Мста-С» та 3 одиниці автомобільної техніки. Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - повідомили в ОК "Південь".

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