Українські пілоти "відвідали" 11 районів зосередження ворога, а ракетники "мінуснули" 4 пункти управління окупантів

ЗСУ завдали ударів по місцях зосередження ворожої техніки та особового складу.

Українські пілоти, зенітники та артилеристи відпрацювали по позиціях ворога. Знищено чимало техніки окупантів так і особового складу.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ППО збили 12 БпЛА “Shahed-136”.

"Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони утримують займані позиції та завдають вогневого ураження окупантам для подальшого наступу. Противник продовжує вести активну оборону і намагається утримати захоплені рубежі.

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