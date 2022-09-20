Українські пілоти завдали ударів по 24 районах розміщення окупантів: знищено позиції ЗРК, склад та техніку

Відбито ворожі атаки на 4 ділянках на Донеччині та знищено техніку та особовий склад окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.

Також добре попрацювала українська авіація. Протягом минулої доби українські пілоти завдали ударів по 24 районах зосередження живої сили і військової техніки противника, уразили 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області ЗСУ поцілили в зосередження озброєння та військової техніки противника. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси.

Нагадаємо, у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні.

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