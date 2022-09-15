Українські пілоти завдали ударів по опорниках окупантів та знищили ворожі позиції ЗРК

Українська авіація продовжує дошкуляти російським окупантам.
Минулої доби пілоти ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що у Кривий Ріг 14 вересня прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.
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