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Українські пілоти завдали ударів по опорниках окупантів та знищили ворожі позиції ЗРК

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Українські пілоти завдали ударів по опорниках окупантів та знищили ворожі позиції ЗРК

Генштаб ЗСУ

Українська авіація продовжує дошкуляти російським окупантам.

Минулої доби пілоти ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг 14 вересня прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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