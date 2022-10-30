Українські пілоти завдали ударів по позиціях ППО окупантів і по взводних опорних пунктах - Генштаб

Українські пілоти результативно навідалися на позиції окупантів, а ракетники і зенітники передали їм палкі "привіти".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української ППО збили 1 ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що в Україні Сили оборони майже повністю розгромили 11-й армійський корпус ЗС РФ, який мав бути загрозою для НАТО, і який командування Росії перекинуло на Харківщину.

Раніше повідомлялося, що бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували групу "вагнерівців" , зокрема, й заступника начальника штабу ПВК Вагнера.