Українські пілоти знищили позиції ЗРК ворога, а зенітники - 2 пункти управління окупантів

Українська авіація відпрацювала по позиціях ворога, завдавши ударів по 25 районах скупчення техніки та живої сили.

Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів.

"Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи ППО збили 15 ворожих БпЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 1 позицію протиповітряної оборони та 1 склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Є влучання у Шевченківському районі столиці. У результаті там спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Пошкоджені кілька житлових будинків. На місці події працюють екстрені служби.

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