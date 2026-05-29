Українські пілоти — вже за штурвалами винищувачів Gripen: на якому етапі підготовка
Програма підготовки на Gripen розшириться найближчими місяцями, відкриваючи шлях до посилення українського неба.
Українські пілоти та техніки офіційно розпочали підготовку на шведських винищувачах Gripen. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував розширення програми вже цієї осені.
Про це міністр написав у соцмережі X.
«Навчання українських пілотів і техніків уже розпочалося і розшириться цієї осені», — повідомив Йонсон.
Він додав, що Saab JAS 39 Gripen можуть постачатися з таким озброєнням, як IRIS-T, AMRAAM та далекобійна ракета Meteor. Йдеться не лише про літаки, а й про озброєння, підготовку персоналу та логістичне забезпечення.
Нагадаємо, Швеція передасть Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D, постачання яких очікується протягом наступних 10 місяців. До 2030 року Україна також закупить ще 22 сучасні літаки серії Е. Ця домовленість закріплена в декларації про поглиблену співпрацю і спрямована на протидію масованим ударам російськими КАБами.
Разом із винищувачами JAS 39 Gripen Україна отримає далекобійні ракети «повітря-повітря» Meteor. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, ця зброя стане «довгою рукою» авіації, що дозволить ефективно відганяти носії російських КАБів від лінії фронту.