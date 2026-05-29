Винищувачі Gripen / © Getty Images

Українські пілоти та техніки офіційно розпочали підготовку на шведських винищувачах Gripen. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував розширення програми вже цієї осені.

Про це міністр написав у соцмережі X.

«Навчання українських пілотів і техніків уже розпочалося і розшириться цієї осені», — повідомив Йонсон.

Він додав, що Saab JAS 39 Gripen можуть постачатися з таким озброєнням, як IRIS-T, AMRAAM та далекобійна ракета Meteor. Йдеться не лише про літаки, а й про озброєння, підготовку персоналу та логістичне забезпечення.

Нагадаємо, Швеція передасть Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D, постачання яких очікується протягом наступних 10 місяців. До 2030 року Україна також закупить ще 22 сучасні літаки серії Е. Ця домовленість закріплена в декларації про поглиблену співпрацю і спрямована на протидію масованим ударам російськими КАБами.

Разом із винищувачами JAS 39 Gripen Україна отримає далекобійні ракети «повітря-повітря» Meteor. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, ця зброя стане «довгою рукою» авіації, що дозволить ефективно відганяти носії російських КАБів від лінії фронту.

