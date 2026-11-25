Кирило Буданов

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Перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією може відбутися вже наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив журналістам «КИЇВ24».

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За його словами, кінець листопада — початок грудня є реальними термінами для проведення першого етапу обміну полоненими.

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Водночас Буданов не уточнив, скільки українців планують звільнити та чи погоджено остаточну дату обміну.

Крім того, очільник ОП повідомив про можливість проведення нової зустрічі щодо завершення війни. За його словами, до Різдва можуть відбутися чотиристоронні переговори за участі України, США, європейських представників та Росії. А вже сьогодні, 25 листопада, Україна проведе чергові консультації з європейськими партнерами телефоном.

«Дивіться, рухається поступово. Я б сказав би, більш-менш планово», — зазначив Кирило Буданов.

Обмін полоненими: останні новини

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі вдалося домовитися про підготовку масштабного обміну військовополоненими. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже веде переговори каналами розвідки та готує пропозиції для американської сторони.

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Йдеться про можливе повернення 1000 українських військових. Координаційний штаб працює над узгодженням дат і формату обміну. За словами Зеленського, Київ готовий реалізувати домовленості найближчими тижнями, однак конкретні терміни залежать від дій Росії та посередництва США.

Водночас Україна продовжує наполягати на обміні за формулою «всіх на всіх». Окремо триває робота над поверненням цивільних заручників, частину яких Росія утримує ще від початку повномасштабного вторгнення.

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