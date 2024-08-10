Українські полярники зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)

Українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне явище — перламутрові хмари, які з’являються через “ігри” сонця та льоду.

Відео опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що в Антарктиці їх можна спостерігати всього кілька разів за рік експедиції, переважно взимку.

Науковці пояснили, що більшість хмар живуть у нижньому шарі атмосфери — “вологій” тропосфері. А от перламутрові формуються в наступному шарі – “сухій” стратосфері.

Українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне явище / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Вологу туди заносить сильний потік повітря: зазвичай він натикається на високий гірський хребет, “йде” вгору, огинає його та “падає” вниз. Верхівка хвилі проходить через нижню частину стратосфери, розташовану на висоті 15-30 км. Також це може бути пов'язано з сильними тропосферними циклонами.

Коли потік потрапляє у стратосферу, там мають бути аномально низькі температури (близько -85°С), щоб волога перетворилася на кристалики льоду. Весь цей процес повинен підсвічуватися сонцем, що на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає.

Тоді світло відбивається від кристаликів в хмарах так, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і “фарбує” хмари в різні кольори. Коли ж сонце підіймається вище, то на тлі розсіяного світла їх майже не видно, адже вони дуже тонкі.

Оскільки хмари складаються з кристаликів льоду, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері, то їхня офіційна назва — крижані полярні стратосферні хмари. А вже через різнокольоровість їх назвали перламутровими.

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