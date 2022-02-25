Українські ППО збили три крилаті ракети ворога та один літак Су-27, пілот - в полоні

Українські ППО збили три крилаті ракети ворога та один літак Су-27, пілот - в полоні

Льотчик російського Су-27 - в полоні.

Збройні сили України продовжують відбивають повітряну атаку противника. ЗСУ збили три крилаті ракети ворога та один літак типу Су-27.

Про це повідомляє оперативний штаб ЗСУ.

"Зранку було кілька повітряних ударів. Зокрема, по місту Київ. Наші сили ППО збили щонайменше дві крилаті ракети. І один літак типу Су-27", - йдеться у повідомленні.

Льотчик - в полоні ЗСУ, зараз його допитують.

За даними голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею.