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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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143
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Українські прикордонники створюють "кілзону" на кордоні з Білоруссю: що кажуть про загрозу наступу

ДПСУ створює «кілзону» на північному кордоні на випадок нападу з території Білорусі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Створюють кілзону: українські прикордонники готуються до нападу з Білорусі

Створюють кілзону: українські прикордонники готуються до нападу з Білорусі

Українські прикордонники посилюють північні рубежі і створюють кілзону, готуючись до ймовірного нападу з Білорусі.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонники споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона». І це лише частина укріплень, які зводять військовослужбовці ДПСУ на північному кордоні.

Для облаштування кордону також використовують загородження з «єгози» і протитанкові рови, які утворюють фактично «кілзону» для ворожих солдат, які стануть мішенями FPV-дронів.

Окрему увагу військові приділяють водним рубежам, особливо річці Дніпро. Прикордонники розповіли, що кілька разів стикалися з водними патрулями Білорусі.

«Під час патрулювання на воді ми інколи зустрічаємося з патрулями Білорусі. Але ніяких провокаційних дій з їхньої сторони не відбувається», — каже прикордонник.

Раніше ми писали, що Німеччина терміново направила до кордону з Білоруссю майже 5 тис. військових.

Також ми писали, чи вступить Лукашенко у війну проти України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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