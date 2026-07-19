Українські прикордонники створюють "кілзону" на кордоні з Білоруссю: що кажуть про загрозу наступу

Створюють кілзону: українські прикордонники готуються до нападу з Білорусі

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Українські прикордонники посилюють північні рубежі і створюють кілзону, готуючись до ймовірного нападу з Білорусі.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонники споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона». І це лише частина укріплень, які зводять військовослужбовці ДПСУ на північному кордоні.

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Для облаштування кордону також використовують загородження з «єгози» і протитанкові рови, які утворюють фактично «кілзону» для ворожих солдат, які стануть мішенями FPV-дронів.

Окрему увагу військові приділяють водним рубежам, особливо річці Дніпро. Прикордонники розповіли, що кілька разів стикалися з водними патрулями Білорусі.

«Під час патрулювання на воді ми інколи зустрічаємося з патрулями Білорусі. Але ніяких провокаційних дій з їхньої сторони не відбувається», — каже прикордонник.

Раніше ми писали, що Німеччина терміново направила до кордону з Білоруссю майже 5 тис. військових.

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