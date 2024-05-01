"Українські “пташки” вже задовбали": окупанти скиглять, що ЗСУ спалюють їх дронами в районі Бахмута

Окупанти записують відео, в яких жаліються на те, що українські захисники спалюють їх дронами.

Російські окупанти скаржаться на те, що українські військові “спалюють” їх “маленькими пташками” в районі міста Бахмута Донецької області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, окупанти записують відео, в яких жаліються на те, що українські захисники спалюють їх дронами.

“Допоможіть нам терміново, підійде будь-яке г***о. Українські с**ні “пташки” вже задовбали, ці маленькі тварюки нас тут просто спалюють, розривають нас на шматки. Розумієте?” — жаліється окупант.

Водночас йдеться про бої в районі міста Бахмута, що на Донеччині.

“Відео зняли безпосередньо російські військовослужбовці, які фіксують неприємні для них результати атак українських FPV-дронів. На одному з відео російський автомобіль уникнув прямого влучання дрона-камікадзе, проте це в результаті його не врятувало — машина наїхала на міну ПТМ-3, скинуту з дрону “Вампір”, — додав Бутусов.

Нагадаємо, що Росія намагається захистити свою авіацію від українських атак.

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