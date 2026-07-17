Українські ракети для Patriot: експерт здивував прогнозом

ЗРК Patriot / © Getty Images

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Першу ракету для зенітного ракетного комплексу Patriot українського виробництва навряд чи вдасться отримати раніше 2028 року, оскільки вітчизняне виробництво буде повністю залежати від постачання імпортних комплектувальних.

Таку думку висловив голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк в ефірі Ранок.LIVE.

За словами експерта, процес налагодження виробництва ракет Patriot є надзвичайно тривалим навіть для країн із розвиненою оборонною промисловістю.

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Як приклад він навів Японію, якій після отримання ліцензії знадобилося близько п’яти років для запуску виробництва таких ракет.

Романюк також зазначив, що у США цикл виробництва однієї ракети Patriot становить близько 24 місяців, тоді як у Японії — приблизно 36 місяців.

На його думку, очікувати початку повноцінного виробництва ракет в Україні вже до кінця 2026 року не варто. Експерт вважає, що максимум, чого можна досягти за цей час, — це підготувати виробничі майданчики.

Головною проблемою, за словами Романюка, стане відсутність в Україні власного виробництва ключових компонентів для Patriot. Він наголосив, що всі комплектувальні — від двигунів до головок самонаведення — доведеться отримувати від іноземних постачальників, які вже забезпечують виробництво для США та Японії.

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«Ми будемо стояти в черзі за всіма комплектуючими», — зазначив експерт.

З огляду на це, Романюк прогнозує, що у 2026 році серійного виробництва ракет в Україні не буде, у 2027 році можуть розпочатися практичні виробничі роботи, а першу українську ракету Patriot, за оптимістичним сценарієм, вдасться отримати лише наприкінці 2027-го або на початку 2028 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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