Українські ракети “Довгий Нептун” і “Фламінго” можуть перевершити Tomahawk: експерт зробив цікаву заяву

Tomahawk. / © Getty Images

Реклама

Масштабування виробництва українських ракет "Довгий Нептун" і "Фламінго" може зробити Tomahawk не дуже потрібними.

Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в етері "Радіо NV".

"Наші ракети "Довгий Нептун" у своєму класі визнані на сьогоднішній день. В Європі не роблять ракети такого рівня і такого класу. Ця ракета вважається найкращою, принаймні з тих, що виробляються в Європі, незважаючи ні на що", - відзначив Гетьман.

Реклама

З його слів, українська ракета "Фламінго" може нести велику кількість вибухівки і літає на велику відстань. Тому, каже експерт, є "хорошою ракетою".

"Якщо ми масштабуємо принаймні виробництво двох видів ракет - "Довгий Нептун" і "Фламінго", то вже ракети типу Tomahawk нам будуть не так потрібні. Це було очевидно, що допомога і передача чогось інколи відбувається тоді, коли воно нам вже і не дуже потрібно. Може це і на краще. Таким чином, стимулюється наше виробництво", - сказав Гетьман.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже «певною мірою» ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Втім, деталей американський лідер не повідомив.

Зауважимо, The Telegraph писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної бесіди на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.