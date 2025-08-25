Українські ракети "Фламінго": експерт розповів, чи готова вже нова смертоносна зброя

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

Реклама

Ймовірно, першу партію українських ракет «Фламінго» вже виготовлено. Аналітики виявили на відео зразки з характерними серійними номерами.

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі «Еспресо».

«Дуже резонансним у Мережі було поява відео, ракет „Фламінго“, всі дискутували, починаючи від дискусії, чому така назва дивна, екзотична, рожеве „Фламінго“, закінчуючи його бойовими характеристиками і тактичними. Ми про „Фламінго“ говоримо зараз теж як одну з унікальних цікавих розробок, чи вже про серійне виробництво? Ми побачимо в найближчі дні, тижні роботу „Фламінго“ у військових об’єктах агресора? Це буде залежати від дій російської сторони, як виглядає. І стосовно серійного виробництва, на тих кадрах, які були оприлюднені, знайшли важливу деталь, що десь були позначені якісь номери за три сотні, які дуже схожі на серійні. Що може говорити про те, що вже певна партія з тих ракет може бути зроблена», — сказав експерт.

Реклама

Рябих зазначив, що якась дослідницька партія у невеликій кількості, декілька десятків, могла бути використана для проведення випробувань.

«Ну і, відповідно, поява цих інформаційних повідомлень саме в період забезпечення переговорів і на лекції, і після того, якраз в час візиту президента України з США, свідчить про те, що це також гомоукраїнський аргумент у цих перемовинах. Про це свідчать і вчорашні заяви президента про те, що на якісь там принизливі компроміси зараз Україна також не в тих умовах, щоб погоджуватися, щоб її диктувати з боку Російської Федерації. Тому я якраз і кажу про те, що подальше застосування цих ракет по території Російської Федерації цілком, скажімо, буде залежати від того, як сприйматимуть усі ці сигнали в Кремлі. Чи дійсно вони, скажімо, будуть усвідомлювати те, що завдання, які вони ставили на цю операцію, вони не виконують і будуть відмовлятися або будуть продовжувати наполягати на тому, що немає місця для України на землі», — каже експерт.

І в такому випадку, на думку Рябих, ці ракети з’являться безперечно.

«Ці ракети з’являться безперечно, і я передбачаю, що в достатніх кількостях. І по тих цілях, які, наприклад, вже були апробовані, але того бойового потенціалу дронів, які застосовувалися по ним, не було достатньо для їх повного знищення. Що стосується „Фламінго“, то це може бути дієвим засобом для того, щоб довершити ту роботу», — підсумував експерт.

Реклама

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.