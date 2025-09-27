Українські роботодавці наймають мігрантів: кого найчастіше запрошують компанії

Трудові мігранти

В Україну вже певний час приїжджають трудові мігранти, яких запрошують місцеві компанії. Найчастіше це громадяни Індії та Бангладешу.

Про це розповів співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр в коментарі для BBC.

«Нас очікує цей потік. Він не буде масовий, але він вже є. Серед іноземців найчастіше винаймають людей з Індії та Бангладешу. Це різноробочі, спеціалісти логістики, водії, зварювальники», — зазначив експерт.

За його словами, процес оформлення іноземців наразі довготривалий і складний — у середньому він займає близько шести місяців і потребує значних витрат з боку роботодавця.

Експерт наголошує: необхідні зміни у процедурі працевлаштування, аби полегшити залучення працівників із-за кордону.

Нагадаємо, зняття обмежень на виїзд молодим чоловікам віком від 18 до 22 років призвело до втрати працівників у багатьох компаніях. Під час конференції «Ефективне управління агрокомпаніями» представники компаній «Сільпо» та МХП висловили занепокоєння з цього приводу.

Зокрема, власники бізнесу також заявляють, що втрачають молодих і досвідчених працівників, адже більшість звільняється та виїжджає за кордон у пошуках кращих умов для життя.