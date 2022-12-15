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Українські розвідники разом з артилеристами закобзонили "окупантів-мрійників", які сховалися під Пологами (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Українські розвідники разом з артилеристами закобзонили "окупантів-мрійників", які сховалися під Пологами (відео)

Українські розвідники навели артилеристів на склад окупантів та особовий склад на Запоріжжі.

На Запоріжжі останнім часом склалася несприятлива ситуація для російських окупантів. До них постійно "прилітає" від ЗСУ, де б вони не ховалися.

Про останню і результативну операцію підрозділу ССО "Бандерлоги" та українських артилеристів, розповів військовий політолог Кирило Сазонов.

За його словами, українські розвідники вирахували позиції окупантів, які розмістилися в районі села Ульянівка Запорізької області і думали, що їх там не знайдуть. Окупанти зосередили в лісосмузі склад з боєприпасами і техніку.

Але не так сталося, як гадалося. Українські розвідники знайшли окупантів, вичекали 5 днів, поки на місці збереться побільше техніки та особового складу і передали координати українським артилеристам. Ті вгатили в потрібне місце.

"Думали, якщо вони розмістяться подалі від села, з ними нічого не станеться. Вони такими мрійливими романтиками можуть бути. Сталося. Розвідка їх знайшла і дала координати арті. Арта відпрацювала, розвідка візуально переконалася. Годину детонував склад з боєприпасами. Швидкі і труповозки на Токмак. Я дивлюся, не заходить клімат окупантам в Запорізькій області", - сказав Сазонов.

Нагадаємо, що раніше розвідники ССО "Бандерлоги" виявили місце, де окупанти перезаряджають ракети С-300. Вони передали координати артилеристам, а ті поцілили. В результаті було знищено 7 ЗРК та 30 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1712
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