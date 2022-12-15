Українські розвідники разом з артилеристами закобзонили "окупантів-мрійників", які сховалися під Пологами (відео)

На Запоріжжі останнім часом склалася несприятлива ситуація для російських окупантів. До них постійно "прилітає" від ЗСУ, де б вони не ховалися.

Про останню і результативну операцію підрозділу ССО "Бандерлоги" та українських артилеристів, розповів військовий політолог Кирило Сазонов.

За його словами, українські розвідники вирахували позиції окупантів, які розмістилися в районі села Ульянівка Запорізької області і думали, що їх там не знайдуть. Окупанти зосередили в лісосмузі склад з боєприпасами і техніку.

Але не так сталося, як гадалося. Українські розвідники знайшли окупантів, вичекали 5 днів, поки на місці збереться побільше техніки та особового складу і передали координати українським артилеристам. Ті вгатили в потрібне місце.

"Думали, якщо вони розмістяться подалі від села, з ними нічого не станеться. Вони такими мрійливими романтиками можуть бути. Сталося. Розвідка їх знайшла і дала координати арті. Арта відпрацювала, розвідка візуально переконалася. Годину детонував склад з боєприпасами. Швидкі і труповозки на Токмак. Я дивлюся, не заходить клімат окупантам в Запорізькій області", - сказав Сазонов.

Нагадаємо, що раніше розвідники ССО "Бандерлоги" виявили місце, де окупанти перезаряджають ракети С-300. Вони передали координати артилеристам, а ті поцілили. В результаті було знищено 7 ЗРК та 30 окупантів.

Читайте також: