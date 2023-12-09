Українські розвідники зробили заяву про рейди до анексованого Криму

Збройні сили України далі будуть продовжуватимуть рейди до тимчасово анексованого Росією Криму. Адже такі рейди допомагають отримати важливу інформацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер", - каже Юсов.

За його словами, що мета рейдів на територію півострова - це збір важливої інформації для продовження ураження сил і засобів армії РФ та диверсійні завдання на півострові.

Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського заявили про коридор можливостей для ЗСУ. Зокрема, відомо, що СБУ 5 грудня за допомогою дронів провела спецоперацію в Криму і вразила низку важливих військових об'єктів Росії. Результати створюють можливості для ураження Кримського мосту.

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