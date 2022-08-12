Українські розвідники звернулися до жителів окупованого Енергодара

Українські розвідники звернулися до жителів тимчасово окупованого Енергодару, що в Запорізькій області.
Людей просять надати інформацію про окупантів країни-агресорки Росії, а також зрадників, які свідомо пішли на співпрацю з ворогом.
Повідомлення з'явилося у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
Мешканців Енергодара та прилеглих територій просять повідомляти:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано з координатами);
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано з координатами);
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геолокація, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз);
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Особливу увагу просять звернути на працівників "Росатома" та інших російських службовців: на їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки авто, якими вони пересуваються, та маршрути.
Передати інформацію можна за номером +380963101126 у Signal та WhatsApp.
"Отримання російського паспорту дає підстави зарахувати особу до колаборантів та посібників агресора. За це згадані особи понесуть відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Росія втрачає щодня до 500 своїх військових у війні проти України. Такі приголомшливі втрати означають те, що Путіну найімовірніше не вдасться досягти своєї ключової мети – захопити увесь схід України до кінця року.
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