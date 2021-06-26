Українські рятувальники почали працювати у посиленому режимі: яка причина

Українські рятувальники почали працювати у посиленому режимі: яка причина

В Україні 28 червня День Конституції.

Рятувальники перейшли на посилений режим служби на період проведення заходів до Дня Конституції України, яке святкують 28 червня. У посиленому режимі бійці ДСНС будуть нести службу від ранку 26 червня до ранку 29 червня.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зокрема, бійці ДСНС ретельно стежитимуть за об'єктами із масовим скупченням людей, де будуть проводитися заходи до Дня Конституції України. Також будуть посилено моніторити техногенну та пожежну безпеку. У готовності перебуває також і авіація ДСНС.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на довгі вихідні, яких з нагоди Дня Конституції України буде три - 26-28 червня. Більшість курсуватимуть у західному та південному напрямках.

А з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності до України для тимчасового експонування привезуть зі Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика (1710).

Крім того, до Дня Незалежності розробили офіційний символ визначної дати. Ним стала квітка, яка символізує розквіт України.

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