Українські рятувальники про всяк випадок евакуювали з Донбасу єнота: фото

Фахівці ДСНС надають допомогу під час перевезення до місця посадки в евакуаційні потяги не лише людям, але й тваринкам, до яких небайдужі російські окупанти.

Українські рятувальники, допомагаючи евакуюватися з Донеччини у безпечніші регіони мирним громадянам, не забувають і про "пухнастиків".

Про евакуацію єнота, який став символом зажерливості російських окупантів у Херсонській області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідне фото.

Зображення демонструє пухнасту тваринку у комфортній клітці, яку тримає український рятувальник. Так єнота транспортуватимуть подалі від місця боових дій, де він ризикує потрапити до рук російських окупантів.

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У повідомленні додали, що тільки минулої доби фахівці ДСНС надали допомогу під час перевезення з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги у місті Покровську 15 особам.

У Покровському районі надано допомогу 64 громадянам, 4 з яких - діти.

Нагадаємо, російські окупанти, які викрали українського єнота з Херсона, зняли з ним відео і назвали тваринку "символом "спецоперації". Водночас загарбники зізналися, які диверсії влаштовує їм пухнастий патріот України.

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