Українські школи Фонду "Реал Мадрид" визнані найкращими в світі

Футбольні легенди Луїш Фігу та Роберто Карлос відвідали офіційне відкриття нової школи Фонду "Реал Мадрид" у Києві. Мережу шкіл в Україні розвиває компанія "Епіцентр" та громадська організація "Епіцентр дітям".

10 вересня в столиці офіційно відкрилася нова соціально-спортивна школа для дітей із соціально незахищених родин. Вона почала роботу на базі трьох київських навчальних закладів – загальноосвітніх шкіл № 62 Дарницького району, № 243 Подільського району та Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського № 272 Дніпровського району.

Україна – єдина країна в світі, яка отримала статус стратегічного партнера Фонду "Реал Мадрид". Завдяки цьому українська мережа соціально-спортивних шкіл стала найбільшою серед усіх 80 країн, в яких представлений Фонд "Реал Мадрид". В інших країнах працює лише по одній школі, тоді як в Україні – одразу чотири заклади з 12-ма тренувальними локаціями.

На офіційному відкритті нового тренувального поля компанія "Епіцентр" та громадська організація "Епіцентр дітям" отримали спеціальну нагороду від представників Фонду за взірцевий та високопрофесійний розвиток мережі шкіл в Україні.

Мер Києва Віталій Кличко, який відвідав відкриття поля в колежі ім. Сухомлинського, подякував компанії "Епіцентр" за впровадження важливих для міста соціально-спортивних проєктів. "Дуже добре, що в місті Києві, не тільки в 272-й школі, але й в 62-й і 243-й, також будуть відкриті гарні стадіони, в яких будуть навчати дітей ставати кращими, мріяти і досягати своєї мети", - сказав Кличко, додавши, що при спортивному мері місто повинне також бути спортивним, а діти – здоровими.

На заході були присутні керуюча з питань розвитку європейського напрямку Фонду "Реал Мадрид" Хелена Санчес і директорка з питань розвитку міжнародного напрямку Фонду Роса Хіменез. Користуючись нагодою, вони подякували за плідну співпрацю і допомогу в розвитку шкіл засновникам компанії "Епіцентр К" Олександру та Галині Герегам і керівництву громадської організації ГО "Епіцентр дітям".

"Епіцентр дітям" є одним з найвагоміших локальних партнерів, які співпрацюють з Фондом "Реал Мадрид", відзначаючись високим професіоналізмом в організації, відданістю та відповідальністю всіх членів команди, креативним та екстраординарним підходом у втіленні проєктів та завдань, високопрофесійним рівнем комунікації з представниками Фонду та загалом бездоганною структурою і підходом до реалізації завдань", – зазначила Роса Хіменез.

Вона передала ГО "Епіцентр дітям" офіційну подяку від Фонду "Реал Мадрид", відзначивши зразковість української мережі для розвитку шкіл в інших країнах.

"Цим документом Фонд "Реал Мадрид" щиро вітає громадську організацію "Епіцентр дітям" та заохочує й надалі продовжувати бути зразковим прикладом зусилля та посвяти для усіх наших соціально-спортивних шкіл. Після відкриття останніх двох закладів у Києві Україна стала країною з найбільшою кількістю соціально-спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид" та найбільшим числом бенефіціарів", – додала Хелена Санчес.

У співпраці з фондом компанія "Епіцентр" та ГО "Епіцентр дітям" збільшили кількість дітей в українських школах зі 100 до понад 200 в кожному регіоні. Загалом в українських школах Фонду "Реал Мадрид" абсолютно безкоштовно навчаються вже понад 800 дітей із соціально незахищених родин (сироти, напівсироти, багатодітні матері, матері-одиначки, діти учасників АТО), які забезпечуються харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Крім тренувань з футболу та баскетболу, учні шкіл мають можливість поглиблювати шкільне навчання та вивчати іноземні мови.

Також діти отримують додаткові можливості із навчання та стажування у професіоналів мадридського "Реалу". Вони відвідують Іспанію, де ходять на матчі футбольних легенд, тренуються на базі "Реалу" та проводять матчі з вихованцями цього видатного іспанського клубу.

"Дуже важливо, що в школах Фонду діти мають можливість розвиватися не тільки в спорті, але й постійно вдосконалюватися в інших аспектах життя. Школи відвідують учні віком від 6 до 17 років, і кожному з них ми стараємося прищепити цінності взаємоповаги та рівності, навчити працювати в команді, але водночас – бути самостійним. Адже найголовніше для нас, щоб вихованці шкіл знайшли своє місце в житті, навіть якщо вони не стануть геніальними футболістами як Роберто Карлос чи Луїш Фіго", – підкреслив віцепрезидент громадської організації "Епіцентр дітям" Тарас Герега.

На відкриття школи завітали зіркові гості з Фонду "Реал Мадрид", всесвітньо відомі футболісти: бразилець Роберто Карлос, почесний амбасадор Фонду "Реал Мадрид", португалець Луїш Фіго, колумбієць Едвін Конго та іспанський нападник Хосе Еміліо Амавіска. Вони дали старт матчу між вихованцями українських шкіл Фонду, який був присвячений відкриттю нових тренувальних полів.

Зазначимо, що серед інших гостей події були мер Києва Віталій Кличко, видатні українські ексфутболісти, а нині футбольні тренери та функціонери Олег Протасов, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко, Олександр Шовковський і Владислав Ващук, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко та інші.

Довідка: Фонд "Реал Мадрид" – це організація, що запроваджує соціальну діяльність ФК "Реал Мадрид" у всьому світі. На сьогодні діють сотні соціально-спортивних проєктів, спрямованих на виховання, інтеграцію та кооперацію для соціально захищених та незахищених верств населення, особливо для дітей віком 5-17 років, які опинилися в складних соціально-економічних умовах. Фонд працює у 80 різних країнах світу на 5 континентах. Кількість бенефіціарів діяльності проєкту досягає 105 000 кожного сезону.В Україні перша школа Фонду «Реал Мадрид» та ГО "Епіцентр дітям" відкрилась 4 жовтня 2018 року в Тернополі.

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