Українські школярі 4-х класів складатимуть ДПА у форматі ЗНО: що треба знати

Від 2027 року учні четвертих класів у всіх українських школах складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Підготовка до нововведення розпочнеться вже у 2025/2026 навчальному році.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України, який оприлюднено на офіційному сайті відомства.

Міністерство освіти вирішило повернути ДПА для четвертих класів у форматі ЗНО після того, як під час пандемії та початку повномасштабного вторгнення тестування було тимчасово припинено. Тепер іспит стане обов’язковим для всіх школярів початкової ланки.

Підготовка до впровадження нового формату розпочнеться у 2025/2026 навчальному році. З лютого по квітень 2026 року буде створена спеціальна освітня онлайн-платформа, яка передаватиметься Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) для проведення ДПА.

Навесні 2026 року заплановано апробацію нового формату: участь у тестуванні візьмуть близько 10 тисяч четвертокласників з різних регіонів країни. Це дозволить перевірити роботу системи та внести необхідні корективи перед повномасштабним впровадженням у 2027 році.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а результати іспиту будуть враховуватися при видачі свідоцтва про базову освіту.

ДПА для четвертих класів оцінює відповідність знань учнів державним освітнім стандартам і готує школярів до наступних етапів навчання. Нововведення спрямоване на уніфікацію вимог та підвищення об’єктивності оцінювання знань учнів початкової школи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 2023 року в Україні офіційно скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів з міркувань безпеки.