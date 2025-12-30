Українські школярі матимуть безкоштовне харчування: деталі від уряду

Шкільна їдальня. / © ТСН.ua

В Україні від початку нового навчального року, від вересня 2026-го, учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Від початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах», — наголосила очільниця Кабміну.

З її слів, уряд готує всі необхідні рішення для цього. Для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів 2026-го.

Свириденко повідомила, що у держбюджеті-2026 на цю програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що зарплати педагогів зростуть уже в січні на 30%. Вон додала, що наступний етап реформи запланований на вересень 2026-го, коли заробітні плати вчителів мають зрости ще на 20%.

У МОН додали, що, згідно з рішенням уряду, загальне зростання окладів протягом року складе 50%, а зміни охоплять не лише вчителів шкіл, а й представників позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

