Українські школярі-відмінники провалили олімпіаду: вчителька з Києва звернулася до МОН

Олімпіада з математики, організована у Києві для учнів восьмих класів, завершилася провалом — 1254 з 1352 учасників не впоралися з жодним із запропонованих завдань.

Про це розповіла викладачка ліцею Катерина Халепа.

За її словами, за аналізом попередніх результатів 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, який відбувся в Києві 18 жовтня 2025 року, 93% школярів-відмінників повернулися додому з незаповненими бланками.

«58% відмінників з Києва, які взяли участь в олімпіаді, отримали нуль балів. Ще 35% набрали від 1 до 6 балів. Сім балів — це максимум за одне завдання. Отже, вони не змогли вирішити жодного завдання. Загальний результат — 93% восьмикласників-відмінників, які приїхали на олімпіаду, не впоралися з жодним завданням», — констатує викладачка.

Серед тих небагатьох, хто досяг успіху, лише один учень отримав 21 бал, розв’язавши три з чотирьох завдань. 17 інших учасників змогли вирішити два завдання, набравши 14–15 балів. Решта школярів заробили лише кілька балів або ж отримали нулі.

Катерина Халепа наголосила, що корінь проблеми полягає не в дітях, а в самій організації олімпіадного руху.

«Скажіть мені, будь ласка, шановні організатори, Міністерство освіти, чи відомо вам, що у Києві критично не вистачає вчителів математики? Чи відомо вам, що на вчителів покладено навантаження по 30 годин на ставку, і при цьому досі є відкриті вакансії? Де нам взяти час на додаткові гуртки?», — наголосила Катерина Халепа.

До того ж, на її думку, надмірна складність завдань демотивує дітей, змушуючи їх втрачати будь-який інтерес до олімпіад.

Вчителька також вказала на нерівність умов для учасників, що перебувають за кордоном. На відміну від українських школярів, яким під час олімпіади довелося переховуватися в укриттях, їхні однолітки за кордоном автоматично пройшли до другого туру в дистанційному форматі.

«Щоби взяти участь в олімпіаді з-за кордону, достатньо лише українського паспорта, підтверджувати навчання в українській школі не потрібно. А у нас, де безпекова ситуація складна, ви створюєте умови, коли учні мусять приїхати і писати, щоб виключити списування, а потім ми оберемо „найкращих з найкращих“, щоб вони представляли нас на міжнародній арені? Навіщо ця показова жорсткість? Ви просто відбиваєте бажання в 93% відмінників. Ви справді вважаєте, що таким чином створюєте новий олімпіадний рух?» — зазначила викладачка.

