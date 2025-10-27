ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1555
Час на прочитання
2 хв

Українські школярі-відмінники провалили олімпіаду: вчителька з Києва звернулася до МОН

93% найкращих учнів отримали нуль балів на олімпіаді з математики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Українські школярі-відмінники провалили олімпіаду: вчителька з Києва звернулася до МОН

93% восьмикласників-відмінників не розв’язали жодного завдання олімпіади / © Freepik

Олімпіада з математики, організована у Києві для учнів восьмих класів, завершилася провалом — 1254 з 1352 учасників не впоралися з жодним із запропонованих завдань.

Про це розповіла викладачка ліцею Катерина Халепа.

За її словами, за аналізом попередніх результатів 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, який відбувся в Києві 18 жовтня 2025 року, 93% школярів-відмінників повернулися додому з незаповненими бланками.

«58% відмінників з Києва, які взяли участь в олімпіаді, отримали нуль балів. Ще 35% набрали від 1 до 6 балів. Сім балів — це максимум за одне завдання. Отже, вони не змогли вирішити жодного завдання. Загальний результат — 93% восьмикласників-відмінників, які приїхали на олімпіаду, не впоралися з жодним завданням», — констатує викладачка.

Серед тих небагатьох, хто досяг успіху, лише один учень отримав 21 бал, розв’язавши три з чотирьох завдань. 17 інших учасників змогли вирішити два завдання, набравши 14–15 балів. Решта школярів заробили лише кілька балів або ж отримали нулі.

Катерина Халепа наголосила, що корінь проблеми полягає не в дітях, а в самій організації олімпіадного руху.

«Скажіть мені, будь ласка, шановні організатори, Міністерство освіти, чи відомо вам, що у Києві критично не вистачає вчителів математики? Чи відомо вам, що на вчителів покладено навантаження по 30 годин на ставку, і при цьому досі є відкриті вакансії? Де нам взяти час на додаткові гуртки?», — наголосила Катерина Халепа.

До того ж, на її думку, надмірна складність завдань демотивує дітей, змушуючи їх втрачати будь-який інтерес до олімпіад.

Вчителька також вказала на нерівність умов для учасників, що перебувають за кордоном. На відміну від українських школярів, яким під час олімпіади довелося переховуватися в укриттях, їхні однолітки за кордоном автоматично пройшли до другого туру в дистанційному форматі.

«Щоби взяти участь в олімпіаді з-за кордону, достатньо лише українського паспорта, підтверджувати навчання в українській школі не потрібно. А у нас, де безпекова ситуація складна, ви створюєте умови, коли учні мусять приїхати і писати, щоб виключити списування, а потім ми оберемо „найкращих з найкращих“, щоб вони представляли нас на міжнародній арені? Навіщо ця показова жорсткість? Ви просто відбиваєте бажання в 93% відмінників. Ви справді вважаєте, що таким чином створюєте новий олімпіадний рух?» — зазначила викладачка.

Нагадаємо, школярі Києва матимуть 7 днів канікул для відновлення сил в умовах постійної напруженості та зміни форматів навчання через повномасштабну війну.

Канікули в столиці стартували 27 жовтня і триватимуть до 2 листопада 2025 року включно. Це рішення ухвалено для того, щоб учні та педагоги могли відновити сили в умовах воєнного часу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie