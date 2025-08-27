Українські школи готуються до 12-річного навчання: подробиці

Школа

Кабінет Міністрів України схвалив запуск експериментального проєкту, який передбачає тестове впровадження профільних освітніх програм для 10–12 класів у школах з академічним спрямуванням.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено рішення про експериментальне впровадження освітніх програм у старших класах загальноосвітніх шкіл. За інформацією Тараса Мельничука, ці програми базуються на типовій освітній програмі для 10–12 класів і спрямовані на забезпечення профільної середньої освіти за академічним спрямуванням.

Мета проєкту — протестувати Державний стандарт профільної середньої освіти та підготувати систему до повного переходу на 12-річну середню освіту. Запровадження експерименту заплановане на період з 1 вересня 2025 року до 31 серпня 2027 року.

У рамках проєкту школярі старших класів отримають змогу освоювати академічні профілі з різних предметів, що дасть можливість більш глибоко та системно підготуватися до подальшого навчання у вищих закладах. Водночас учителі та адміністрації шкіл матимуть можливість оцінити ефективність нових програм і внести необхідні корективи перед їх повсюдним впровадженням.

За словами Мельничука, експеримент дозволить забезпечити практичне застосування стандартів та створить умови для послідовного переходу українських шкіл на 12-річну систему освіти, що передбачено реформою «Нова українська школа».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Таке рішення Міносвіти пояснює високою вартістю навчання одного учня в малокомплектних закладах.