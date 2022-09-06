Українські школярі отримають аптечки, що допоможуть убезпечити життя

Компанія SOCAR Energy Ukraine розпочала ще одну благодійну акцію – збір коштів на медичні набори для школярів. Долучитися до ініціативи «Аптечка для школярів» відтепер може кожен охочий.

З кожного особливого горнятка напою з малюнком півника, придбаного в мережі заправок SOCAR, частина коштів йтиме на забезпечення школярів медичними наборами, що врятують життя під час небезпеки. Аптечки також містять інструкції з психологічної допомоги для учнів та персоналу шкіл. Ці інструкції були підготовлені в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, розробка якої координується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Для нашої команди підтримка українців, дорослих та дітей завжди є пріоритетом. Ми вдячні нашим партнерам за згуртованість, за згоду взяту участь у такому важливому проєкті. З одного боку, нам би дуже хотілося, щоб ці набори ніколи й нікому не знадобилися. Але з іншого боку, дуже важливо, що завдяки цим аптечкам школярі матимуть змогу врятувати життя собі чи людям навколо в разі небезпеки», - зазначив Ігор Орлов, директор мережі SOCAR Energy Ukraine.

«Неймовірно спостерігати, як кожен в Україні зараз робить максимум того, що може - від звичайних людей до великих бізнесів. Бо тільки так, разом, вдасться перемогти», - наголосила перша леді Олена Зеленська.

Партнером та реалізатором благодійного проєкту SOCAR Energy Ukraine виступає благодійна платформа dobro.ua, експертну підтримку надає Міністерство освіти і науки України.

«Безпека всіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного навчання під час воєнного стану. Спільними зусиллями державних органів, територіальних громад та партнерів Міністерства освіти і науки вдалося створити можливість традиційного навчання у 64% шкіл. Однак робота в цьому напрямі триває, адже для нас надважливо, аби максимальна кількість учнів могла здобувати якісну освіту, а також спілкуватися з однолітками та вчителями face to face. Ініціатива компанії SOCAR підтримати українських учнів, забезпечивши їх спеціальними медичними наборами, сьогодні є важливим компонентом наших прагнень – безпеки, збереження життя та здоров'я кожної дитини й педагога, а також психологічної стабільності під час навчання. Дякуємо відповідальному бізнесу за добрі справи», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Українські діти саме зараз критично потребують турботи й уваги, тому ми раді, що партнерство dobro.ua та Socar буде присвячено саме їм. Діти - наше майбутнє. Вони мають отримувати безперебійний доступ не лише до знань, а й до якісної медичної допомоги під час небезпеки. Кава у благодійному горнятку на Socar - це не лише про допомогу тут і зараз, до якої так просто долучитися, це про внесок у майбутнє життя та добробут України!», - Гуцал Ірина, директорка благодійної платформи dobro.ua.