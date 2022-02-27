Українські штурмовики і авіація знищують ворожу техніку: яких втрат зазнала російська армія протягом дня

Українські штурмовики і авіація знищують ворожу техніку: яких втрат зазнала російська армія протягом дня

Підсумки четвертого дня війни після нападу Росії.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну практично на всіх напрямках. Сьогоднішня доба, 27 лютого, для Сил оборони України видалась важкою.

Про це інформує пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі. Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни повітряних сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах", - сказано в повідомленні.

Протягом поточної доби, як кажуть у ЗСУ, бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по 6 колонах військової техніки окупантів. Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

"Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі", - уточнили в пресслужбі.

Крім того, підрозділи зенітних ракетних військ збили ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.

"Вкотре блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Bayraktar TB2», який завдав удару по колоні ЗРК «Бук-М1» коригованою авіаційною бомбою", - нагадали у ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: