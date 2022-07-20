Українські штурмовики поколошматили танковий взвод окупантів, опорник та мінометну батарею на півдні: мінус 4 десятки окупантів та техніка

На Південному напрямку ударна авіація ЗСУ відманіжила позиції окупантів.
Українські штурмовики та бомбардувальник завдали ударів по скупченню ворога та його техніці.
Про результати бойових вильотів українських пілотів за минулу добу розповіли у зведенні ОК "Південь".
Так, на Миколаївщині в районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась завдати ударів по позиціях ЗСУ. На щастя, обійшлося без втрат збоку українських захисників.
У відповідь пара гелікоптерів ЗСУ завдала ударів по скупченню озброєння та техніки ворога в районі Хрещенівки та Ольгиного Херсонської області. В результаті була частково знищена мінометна батарея російських окупантів.
Також пара українських штурмовиків та бомбардувальник відпрацювали по позиціях ворога в районі Давидового Броду та тернових Под на Херсонщині. Знищено РСЗВ "Град", живу силу противника та техніку.
Результати уражень дорозвідуються.
Підтверджені втрати противника наразі складають: 41 рашист, 1 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздику", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.
Нагадаємо, що ударні групи штурмовиків та бомбардувальників ЗСУ під прикриттям винищувачів поколошматили окупантів.
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