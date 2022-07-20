Українські штурмовики поколошматили танковий взвод окупантів, опорник та мінометну батарею на півдні: мінус 4 десятки окупантів та техніка

Українські штурмовики та бомбардувальник завдали ударів по скупченню ворога та його техніці.

Про результати бойових вильотів українських пілотів за минулу добу розповіли у зведенні ОК "Південь".

Так, на Миколаївщині в районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась завдати ударів по позиціях ЗСУ. На щастя, обійшлося без втрат збоку українських захисників.

У відповідь пара гелікоптерів ЗСУ завдала ударів по скупченню озброєння та техніки ворога в районі Хрещенівки та Ольгиного Херсонської області. В результаті була частково знищена мінометна батарея російських окупантів.

Також пара українських штурмовиків та бомбардувальник відпрацювали по позиціях ворога в районі Давидового Броду та тернових Под на Херсонщині. Знищено РСЗВ "Град", живу силу противника та техніку.

Результати уражень дорозвідуються.

Підтверджені втрати противника наразі складають: 41 рашист, 1 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздику", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

Нагадаємо, що ударні групи штурмовиків та бомбардувальників ЗСУ під прикриттям винищувачів поколошматили окупантів.

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