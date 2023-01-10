Українські військові найближчим часом розпочнуть тренування на ЗРК Patriot у США - CNN

Навчальна програма ЗСУ проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі.

Українські військові наступного тижня почнуть тренування на протиракетній системі Patriot у Сполучених Штатах.

Про це повідомляють два неназвані американські чиновники, знайомі із ситуацією, передає CNN.

За джерелами видання, навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування системи ППО. Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії та полігоном для польової артилерійської школи, яка навчає військовослужбовців.

Як повідомила заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер, очікується, що підготовка українських військових триватиме декілька місяців, втім, точних термінів завершення навчання немає.

США та Німеччина передадуть Україні Patriot

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Берлін пообіцяв надати одну батерею ЗРК.

Перед цим президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що нову систему ППО Patriot Україна використовуватиме для відсічі російській авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу.

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