Українські сили ППО навчилися збивати російські цілі ефективно і дешево, але є нюанс

Українська ППО навчилася протидіяти дронам-камікадзе, не витрачаючи дороге озброєння. Та суттєвою проблемою для нас залишаються російські балістичні та аеробалістичні ракети.



Про це в ефірі телемарафону сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

Україні потрібні додаткові Patriot і SAMP/T

За словами Романенка, "Шахеди" зараз наша протиповітряна оборона всіх родів військ навчилася збивати ефективно і дешево: з кулеметів і легких гармат, мобільними групами й артилерійськими системами. Тобто ми вже не витрачаємо на них дороговартісні ракети.

"А що ж до F-16, то звичайно, як вони прилетять, то ефективність зросте. А з проблем в нас все ж таки залишається проблема боротьби з російськими балістичними й аеробалістичними ракетами", – каже експерт з авіації.

Вихід із цієї ситуації експерт вбачає в передачі Україні додаткових систем Patriot і SAMP/T.

"Якби отримали хоча б ще 2 таких антибалістичних комплекси, то нам вдалося б закрити всі прикордонні області, які зараз найбільше потерпають від російської балістики", – підсумував Романенко.

Раніше експерт пояснив, чи може РФ продовжити масовані ракетні удари та чи є для України гарні новини.

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